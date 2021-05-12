Минздрав Палестины сообщил о 30 погибших в результате ударов по сектору Газа

Газа, 12 мая. Минимум 30 палестинцев погибли, среди которых десять детей после ракетных атак со стороны Израиля по сектору Газа. Об этом информирует Минздрав прибрежного анклава.

По информации палестинского минздрава, 203 человека получили ранения различной степени тяжести от израильских бомбардировок с вечера 10 мая. Об этом сообщает палестинское издание Dunya Al Watan.

Больше всего погибших зафиксировано в Газе и городе Дейр-эль-Балах. Отмечается, что израильская армия проводит как ракетные, так и артиллерийские обстрелы.

По сообщениям очевидцев, во время обстрелов Тель-Авива над городам пролетали снаряды и слышались звуки работы перехвата систем противовоздушной обороны (ПВО).