МИД России призвал Израиль и Палестину к сдержанности

Москва, 12 мая. МИД России опубликовал официальный комментарий в связи с напряженной ситуацией вокруг Израиля и Палестины, призвав стороны к сдержанности.

В ведомстве констатировали, что ситуация вокруг сектора Газа и в Иерусалиме остается крайне напряженной. Дипломатическое ведомство напомнило о пострадавших и погибших с обеих сторон и отметило глубокую озабоченность Москвы в связи с опасным развитием событий.

«Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности», — говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

В министерстве отметили важность соблюдения статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме и касающихся города резолюций ООН. Россия будет добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с предусматривающими создание двух государств — Израиля и Палестины резолюциями СБ ООН, подчеркнули в МИД РФ.

Ранее из сектора Газа по Израилю было выпущено около 480 ракет, сообщает со ссылкой на пресс-службу израильской армии RT. Еще около 150 ракет было запущено в сторону Израиля, но взорвалось на территории сектора Газа.