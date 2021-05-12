Международный аэропорт Израиля временно закрыт из-за палестинских обстрелов

Тель-Авив, 12 мая. Международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за ракетной атаки из сектора Газа.

Телеканал «Keshet 12» со ссылкой на представителей воздушной гавани сообщает, что в связи с угрозой ракетных обстрелов было принято решение приостановить прием и отправку самолетов. Летящие в Израиль воздушные суда переправляются на Кипр.

Накануне в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В частности, сигналы тревоги звучали в районе аэропорта. Накануне боевики ХАМАС сообщили, что в сторону Тель-Авива было запущено 30 ракет.

Ранее ракета попала в жилой дом в городе Сдерот на юге Израиля. В момент обстрела в здании находились люди.