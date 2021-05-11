Проигрыш «Манчестер Юнайтед» обеспечил «Мансити» досрочную победу в АПЛ

Манчестер, 11 мая. «Лестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Это обеспечило «Мансити» чемпионство Англии.

Благодаря такому результату «Манчестер Сити», которому в 35 матчах удалось набрать сразу 80 очков, досрочно выиграл АПЛ текущего сезона. На втором месте оказался «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что «Мансити» одержал третью победу в национальной лиге под руководством Хосепа Гвардиолы. Всего «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии семь раз.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности приобрести «Манчестер Юнайтед».