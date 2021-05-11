Ракета попала в нефтехранилище и вызвала пожар в Израиле

Тель-Авив, 11 мая. Выпущенная с территории сектора Газа ракета попала в хранилище нефти, расположенного возле Ашкелона.

Телеканал «Кешет-12» сообщает, что нефтехранилище является частью нефтепровода Эйлат-Ашкелон. Сейчас из города виднеется огненный факел.

Согласно предварительной информации, тушение огня может занять несколько дней. Из-за пожара в регионе зафиксировано серьезное загрязнение воздуха.

Многоэтажный дом рухнул в секторе Газа после авиаудара ВВС Израиля. Перед атакой охраннику здания позвонили.