Многоэтажный дом рухнул в секторе Газа после авиаудара ВВС Израиля

Газа, 11 мая. После авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа рухнул 13-этажный дом. Перед атакой охраннику здания позвонили, предупредив о необходимости эвакуировать людей, сообщает Times of Israel.

По данным СМИ, перед основным авиаударом по крыше здания был нанесен предварительный удар с использованием небольшой ракеты. Причины атаки на дом пока не называются. Предполагается, что в нем проживали террористы, включая освобожденных Израилем в 2011 году во время обмена на военнослужащего Гилада Шалита.

В соцсетях сообщается, что одна из самых больших в секторе Газа жилых высоток башня Ханади полностью разрушена.

Ранее ракета попала в жилой дом в городе Сдерот на юге Израиля. В момент обстрела в здании находились люди, но они успели собраться в укрепленной от ракетных обстрелов комнате.

По данным израильской стороны, за сутки палестинские радикалы из сектора Газа запустили 630 ракет по Израилю. Система ПВО «Железный купол» перехватила 200 из них, 150 разорвались на территории палестинского анклава.