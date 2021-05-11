Российский Красный Крест собирает средства пострадавшим в Татарстане

Казань, 11 мая. Сбербанк открыл счет «Российскому Красному Кресту» для сбора средств пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в казанской школе, сообщает пресс-служба банка.

Кредитная организация выразила соболезнования семьям и близким погибших в Республике Татарстан. Банк сообщает об открытии специального счета для пожертвований им, а также пострадавшим при стрельбе в гимназии №175​​​.

«Получателем средств является общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой», — заявили в Сбербанке.

Перечислить средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк Онлайн», терминалы, офисы банка и банкоматы. Комиссия не взимается.

Согласно данным властей Татарстана, во вторник жертвами стрельбы в гимназии №175 в Казани стали семь детей, учительница и женщина-работник. Ранения получил 21 человек. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что стрельбу устроил 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. СКР возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Накануне сообщалось, что двух пострадавших при стрельбе учеников казанской гимназии перевезут в Москву. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.