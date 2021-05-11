Пассажирский автобус сгорел дотла после ракетного обстрела центра Израиля

Тель-Авив, 11 мая. Сегодня вечером в центре и на юге Израиля прозвучала воздушная тревога. Под обстрел попали десятки городов, от самой столицы и вплоть до самого севера страны.

Под удар попал город Холон недалеко от Тель-Авива. Один из снарядов попал в пассажирский автобус «Эгеда», который курсировал в жилом квартале. Водитель автобуса услышал воздушную тревогу и успел среагировать. Он открыл двери и выпустил людей. Жертв удалось избежать, но восемь человек, в том числе пятилетний ребенок, получили осколочные ранения. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще двое — как тяжелое.

Место падения ракеты оцеплено полицией. Автобус сгорел дотла. В окрестностях взрыва повреждены многие здания, включая магазины, банки, офисные здания, жилые дома.

Напомним, сегодня вечером бригада «Катаиб Кассам» из палестинского движения ХАМАС запустила в сторону Тель-Авива более 130 ракет в ответ на авиаудары израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщал RT со ссылкой на официального представителя движения «Сарая Аль-Кудс» Абу-Хамза.