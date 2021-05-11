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Глава «Нафтогаза» предрек Украине новые «тарифные» бунты

Экономика
Глава «Нафтогаза» предрек Украине новые «тарифные» бунты
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 мая. Если цены на газ на Украине не стабилизируются, страну могут ждать новые «тарифные» бунты. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В беседе с порталом «НВ Бизнес» чиновник отметил, что в стране сейчас полностью отсутствует рынок газа. Поэтому власти не контролируют ценообразование. Витренко подчеркнул, что Киев должен принять меры, чтобы избежать массовых протестов из-за тарифов в стране, которые возможны уже предстоящей зимой.

«Тут нет легких решений. Нужно комплексно смотреть на вопросы энергоэффективности, на вопросы расчетов, на вопросы энергетической бедности и находить реальный механизм, как развивать рынок и при этом обеспечивать надежность поставок газа и тепла по ценам, по которым люди могут платить», — уточнил он.

В начале мая глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук заявил, что украинские поставщики могут остаться без газа, и, как следствие, лишить граждан горячей воды и отопления. Такого же мнения придерживается координатор жилищно-коммунальных проектов сети «Опора» Татьяна Бойко. По ее словам, киевские власти до 20 мая должны представить проекты по выводу газовой отрасли из кризиса, если предложения окажутся неэффективными, то в мае жители останутся без горячей воды.

Правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию и газ для населения с 1 января. В среднем по стране повышение составило 30%. В первые дни после Нового года Украину охватили «коммунальные бунты» из-за резкого роста цен на услуги ЖКХ. Протестующие перекрывали дороги в разных регионах страны.

Экономист Алексей Кущ заявлял ранее, что новая цена на газ для рядовых украинцев — аномальная. Она не соответствует платежеспособному спросу на Украине, является искусственно завышенной и превышает даже стоимость польского газа, который объективно обходится этой стране ЕС гораздо дороже.

украина нафтогаз витренко тарифные бунты
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