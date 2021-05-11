Детский омбудсмен Кузнецова посетила раненых в больнице в Казани

Казань, 11 мая. Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице пострадавших во время трагедии в казанской гимназии школьников.

Омбудсмен спросила пострадавшую, приходили ли к ней врачи и психологи и есть ли какие-то вопросы. Девочка ответила, что у нее все хорошо, специалисты уже поработали с ней. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что напавший на казанскую гимназию юноша длительное время не общался с родителями. По словам омбудсмена Татарстана Ирины Волынец, молодой человек давно уехал из родительского дома и не контактировал с ними. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что учителя школы и вахтер сделали все возможное для того, чтобы сохранить как можно больше жизни людей.