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Тысячи жителей Казани продолжают приносить цветы к мемориалу у гимназии

  /   Обновлено: 11 мая 2021 23:22
Происшествия
Тысячи жителей Казани продолжают приносить цветы к мемориалу у гимназии
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Казань, 11 мая. Появилось видео стихийного мемориала у гимназии №175. Местные жители приносят цветы, игрушки и зажигают свечи в память убитых детей и учителей.

Сегодня утром 19-летний юноша с огнестрельным оружием ворвался в школу, где сам учился и устроил стрельбу. В результате погибло семеро детей, двое взрослых. Еще 21 человек получили ранения, за их жизни борются медики.

Инцидент не оставляет равнодушным никого. Местные жители возвели стихийные мемориалы в память о погибших. Один из них прямо у стен учебного заведения, где произошла стрельба. Там положили цветы, свечи, детские игрушки. Люди выстраиваются в очереди, чтобы разделить скорбь. Даже вечером людей не становится меньше.

Ранее корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН) стали известны личности детей, пострадавших при стрельбе в школе №175.

стрельба казань траур татарстан
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