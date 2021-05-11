Тысячи жителей Казани продолжают приносить цветы к мемориалу у гимназии

Казань, 11 мая. Появилось видео стихийного мемориала у гимназии №175. Местные жители приносят цветы, игрушки и зажигают свечи в память убитых детей и учителей.

Сегодня утром 19-летний юноша с огнестрельным оружием ворвался в школу, где сам учился и устроил стрельбу. В результате погибло семеро детей, двое взрослых. Еще 21 человек получили ранения, за их жизни борются медики.

Инцидент не оставляет равнодушным никого. Местные жители возвели стихийные мемориалы в память о погибших. Один из них прямо у стен учебного заведения, где произошла стрельба. Там положили цветы, свечи, детские игрушки. Люди выстраиваются в очереди, чтобы разделить скорбь. Даже вечером людей не становится меньше.

Ранее корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН) стали известны личности детей, пострадавших при стрельбе в школе №175.