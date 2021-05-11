Очевидцы сняли обстрел Тель-Авива на видео

Тель-Авив, 11 мая. Местные жители сняли на видео момент обстрела Тель-Авива, в небе видны пролетающие ракеты и их перехват системой противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Израиля, за сутки из сектора Газа было запущено 630 ракет. Система ПВО «Железный купол» перехватила 200 из них, еще 150 разорвались на территории палестинского анклава.

Медицинские службы Израиля сообщили, что в результате ракетного обстрела близ Тель-Авива пострадали несколько человек. Обстрел территории Израиля палестинские группировки ведут с 18:00 понедельника.