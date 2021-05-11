Россия может возобновить авиасообщение с Болгарией с июня

Москва, 11 мая. Россия может вновь запустить перелеты в Болгарию, одну из самых популярных направлений российских туристов, с 1 июня.

С начала лета планируется возобновить регулярное авиасообщение между странами. С 10 июня могут быть запущены чартерные рейсы в республику. Официальная информация об этом может появиться в ближайшие дни. Об этом информируют специалисты портала Tourdom в Telegram-канале со ссылкой на свои источники в Болгарии.

Жители России, которые сделали себе прививку вакциной «Спутник V», могут спокойно приезжать в Болгарию. Российский препарат на фоне открытия летнего сезона в стране был внесен в список одобренных, заявила и. о. вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.