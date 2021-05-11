Такси в Казани снизило цену на проезд до мемориала погибшим до 1 рубля

Казань, 11 мая. Стоимость поездки на такси к гимназии, где в результате стрельбу бывшего ученика погибли девять человек, будет составлять 1 рубль. Об этом сообщается в сервисе "Яндекс.Такси".

Стихийный мемориал сформировался около школы в Казани, где сегодня произошла страшная трагедия. Люди несут к зданию гимназии цветы и игрушки, несмотря на вечернее время.

Два дня подряд по нескольким тарифам стоимость проезда к гимназии №175 будет снижена до рубля. Цена не будет зависеть от времени поездки. Компания компенсирует за свой счет реальную стоимость всех поездок за этот период. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на заявление компании.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что учителя казанской гимназии и вахтер сегодня сделали все возможное для сохранения жизни детей. Он отметил, что следствие установит все мотивы действий стрелка.