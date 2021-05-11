Устроивший стрельбу в казанской школе юноша не общался с родителями

Казань, 11 мая. Устроивший стрельбу в казанской школе №175 молодой человек давно не контактировал с родителями, сообщила омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка сообщила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что 19-летний юноша съехал от родителей и не общался с ними.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что учителя казанской школы и вахтер приложили все усилия для сохранения жизни школьников. Явных мотивов стрелок не имел, но следствие еще установит его возможные намерения совершения стрельбы.

СК России опроверг сообщения СМИ о заложенном взрывном устройстве в казанской школе. Распространяемая информация не соответствует действительности.