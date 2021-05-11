Следствие возбудило уголовное дело после нападения террориста на силовиков в Крыму

Симферополь, 11 мая. Уголовное дело было возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников крымского управления ФСБ России.

На силовиков под Симферополем напал вооруженный террорист. Они пытались задержать преступника, однако тот в ответ открыл стрельбу, после чего был ликвидирован. В пресс-службе СКР сделали заявление, что по факту инцидента возбуждено дело.

Ранее местные СМИ писали об уничтожении террориста. Им, по данным источников, являлся уроженец Узбекистана.

Недавно в Сети появилось видео с места происшествия. Запись была предоставлена источником ФАН в силовых структурах.