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Кризисный психолог назвал казанского стрелка «инфантильным и безответственным»

  /   Обновлено: 11 мая 2021 22:58
Общество
Кризисный психолог назвал казанского стрелка «инфантильным и безответственным»
nac.gov.ru  /  Национальный антитеррористический комитет

Санкт-Петербург, 11 мая. Глава Центра кризисной психологии Михаил Хасьминский, комментируя ситуацию с расстрелом школьников в Казани, напомнил, что гарантировать устойчивое психическое здоровье невозможно.

По словам специалиста, сегодня необходимо думать о профилактике таких случаев. Нужно выяснить: почему «сбиты» ценности подрастающего поколения, почему они сидят в запрещенных группах, пропагандирующих криминал, почему имеют суицидальные наклонности.

Что касается самого стрелка – 19-летнего Ильназа Галявиева, то Хасьминский охарактеризовал его как инфантильного, безответственного человека с полным отсутствием традиционного мировосприятия.

«Все это вместе дает гремучую смесь. Не станет «суицидником» - пойдет в криминал, и так далее. Ценностей у детей нет, конечно, не у всех, у отдельных деструктивных частей», — отметил специалист.

Он напомнил, что в некоторых российских регионах традиционное мировоззрение, религиозный и традиционный фактор не позволяют детям становится такими.

«Если бы человек был мусульманином, то ему бы внушили, что, если он убивает человек – он убивает весь мир», — заявил Хасьминский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В завершении у него спросили: есть ли технология, которая позволила бы защитить общество от таких людей, помимо психологического контроля. По мнению Хасьминского, психиатрия не дает гарантий на этот счет. Поэтому самым главным контролем является самоконтроль.

«Нам нужно заниматься не плесенью, а сыростью. Как только плесень вылезет, мы ищем крайних», — отметил психолог.

Как стало известно ранее, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Михайлович Рошаль отметил готовность московских специалистов вылететь в Казань для оказания помощи. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии готовы отправиться в Казань, чтобы помочь коллегам из Татарстана.

 

казань гимназия кризисный психолог расстрел в Казани
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