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Я был мать!: Данко рассказал, как его экс-жена сделала из общих детей «бизнес-проект»

Шоу-бизнес
Я был мать!: Данко рассказал, как его экс-жена сделала из общих детей «бизнес-проект»
vk.com  /  Александр Данко

Москва, 11 мая. Российский певец Данко обвинил свою бывшую супругу Наталью Устюменко в попытке нажиться на их общих детях.

Интересы Устюменко в суде представляла знаменитая адвокат Екатерина Гордон. Истцы требовали от певца миллион рублей на содержание их двух дочерей. Однако Александр Фадеев (настоящее имя Данко), оспоривший иск, подвергся, по его словам, травле в Сети.

В интервью порталу «Собеседник» Данко рассказал, что развелся несколько лет назад и теперь живет в Ялте с новой возлюбленной Марией Силуяновой. Дочери остались в Москве с Устюменко. Старшей девочке Софье 17 лет, младшей Агате всего семь, она страдает ДЦП.

В 2020 году Наталья через суд добилась ежемесячных алиментов на дочерей в размере 35 тыс. рублей. Попытку отсудить у него еще миллион рублей музыкант посчитал несправедливой.

«Эту сумму хотели мне присудить за то, что я якобы много лет не платил алименты. Я согласен с тем, что если мать воспитывает ребенка, то отец должен участвовать материально. Но старшая дочь Соня много лет жила со мной в отдельной квартире, Наталья даже не знала, где она учится. Вы можете сходить в Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского и поговорить с педагогами. Они ни разу не видели мать Софьи. Я каждый день возил туда дочь, ходил на родительские собрания. Я был мать!» — возмутился Данко.

Данко и Мария Силуянова

По его словам, Софию мать забрала только перед судом и начала «настраивать» девочку против него. Заявления о задолженности в миллион он назвал сфабрикованными.

Изначально суд встал на сторону Устюменко, однако Данко решил оспорить вердикт. Апелляцию удалось выиграть, новостью о чем Данко поделился на своей странице в соцсетях. Однако это стало причиной травли: фолловеры обвиняли музыканта в том, что он отказывается помогать своим детям.

«Мне все тычут: «Забери детей!». Я готов их забрать. Но кто мне их отдаст? Дети для Натальи – супер-бизнес. Папа платит алименты, государство выплачивает льготы, а лечение таких детей, как Агата, осуществляется бесплатно. Очевидный медицинский факт, что ребенок не подлежит исцелению. Она стабилизировалась в своем состоянии и требует специального ухода», — возмутился артист.

Он подчеркнул, что Агата была с ним «в самые сложные, адские года». Кроме того, напоминает Данко, сейчас легко отследить все те средства, что он тратил на детей. Мать же, по его словам, «не работает, а живет на алименты и помощь государства».

Ранее сообщалось, что права певца защищает его новая избранница Мария Силуянова. В одном из интервью она отметила, что люди требуют «прижать Данко», в то время как отец ее собственного ребенка не платит алименты и не видится с наследником. Разозлившись на публику, она сделала скандальное заявление, в котором обвинила алиментщиц в попрошайничестве.

устименко данко силуянова
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