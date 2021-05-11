Румынский депутат заявил о несправедливой демаркации границ с Украиной

Кишинев, 11 мая. В Румынии считают, что граница с Украиной и Молдавией по реке Прут была им несправедливо навязана.

Румынский депутат Даниел Георге-Русу сегодня, 11 мая, прибыл в Кишинев, чтобы поддержать своих молдавских коллег из партии «Альянс за объединение румын» (AUR).

Член Палаты депутатов Румынии в очередной раз заявил, что не признает границу с Украиной и Молдавией по реке Прут.

«Мы не признаем границу на реке Прут. Это мы говорили и раньше. Это должны понять все. Все, кто имеют хоть немного доброй воли, и кто знают историю. Эта несправедливая граница была навязана. Мы ее не признаем», — подчеркнул Георге-Русу.

Данная граница была установлена 10 февраля 1947 года Парижским мирным договором, подписанным странами- победительницами с одной стороны, и бывшими союзниками фашистской Германии (Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией) — с другой. Она соответствует румынской границе по состоянию на 2 января 1941 года.

К востоку от реки Прут находятся территории, которые до 28 июня 1949 года принадлежали Великой Румынии, а ныне входят в состав Украины: Северная Буковина, Герцевский округ, Южная Бессарабия. Остальная часть Бессарабии является частью Молдавии.

Румынская партия AUR, представленная в Молдавии, является маргинальной организацией реваншистского толка. У нее есть место в парламенте, так как она набрала 9% голосов на последних выборах. Джеордже Симион, лидер партии, является персоной нон грата на Украине и в Молдавии.

Майа Санду, нынешний президент республики Молдавия, которая также имеет гражданство Румынии, не скрывает свое хорошее отношение к унионистам, да и они ее активно поддерживали на выборах 2020 года.