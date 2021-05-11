«Не стоит ждать повтора трагедии»: Вострецов об охране школ Росгвардией

Трагедия в Казани заставила многих задуматься о разных вещах. И в первую очередь эти размышления коснулись охраны учебных заведений. Член Общественной палаты РФ, депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов в разговоре с ФАН отметил необходимость привлечения Росгвардии к охране школ.

Еще в 2018 году чиновник внес соответствующий законопроект в Госдуму. Однако, на тот момент он не сыскал должного одобрения со стороны коллег. Теперь Вострецов уверен, что к этому вопросу стоит вернуться.

«Сейчас увеличение штата Росгвардии потребует дополнительных затрат, но не космических. Охрана в школе тоже получает за работу деньги. И заметьте, этот преступник пошел не в магазин, не в торговый центр, а в свою родную школу. Он точно знал, какая там охрана. И пусть теперь те, кто был против, мамам этих ребятишек расскажет, почему не хватает росгвардейцев», — говорит собеседник ФАН.

По мнению автора законопроекта, его инициатива позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, в разы усилит безопасность. Во-вторых, даст регионам дополнительный мобильный резерв на случай массовых беспорядков, а в-третьих, дети будут знать, кто такие бойцы Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии /

«Конечно, с такой трагедией, как в Беслане, росгвардейцам не справиться, но от преступников — типа «керченского» и «татарстанского» — сохранит. Также можно проводить с детьми открытые уроки, объяснять, чем занимается Росгвардия. Это сблизит их с обществом. Мы живем в реальном мире, он изменился, и с этим надо считаться, а жизнь ребенка ни какими деньгами не оценить», — объясняет депутат.

Также Вострецов аргументирует свое предложение физической подготовкой росгвардецев и наличием у них оружия. Но здесь он видит главную проблему, что, «как правило такие заказы в госучреждениях выигрывают аффилированные фирмы или предлагающие самую низкую цену, а кому нужна охрана, которая не охраняет, а изображает видимость?».

«Сегодня охрана в школах незащищена, у нее нет шансов против вооруженного преступника. К тому же, если нанимать ЧОПовца с оружием, он будет не дешевле сотрудника Росгвардии. В руководстве вневедомственной охраны были готовы выполнить данную задачу, но сразу отметили проблему бюджета. Считаю, надо серьезно вернуться к ее рассмотрению, еще одной трагедии подобной этим двум ждать не стоит», — говорит Сергей Вострецов.

Ранее член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала страшную трагедию, происшедшую в Казани, где в результате массового расстрела в гимназии погибли девять человек, число пострадавших достигло двух десятков.