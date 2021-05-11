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Госдеп США заявил об активном изучении ситуации вокруг Договора по открытому небу

Политика
Госдеп США заявил об активном изучении ситуации вокруг Договора по открытому небу
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 11 мая. США активно изучают ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН), но пока решение не принято. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

ДОН был подписан в 1992 году и стал основной мерой по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение позволило 34 странам-участницам открыто собирать сведения о мероприятиях и вооруженных силах друг друга.

МИД России 15 января объявил о начале процедур по выходу страны из соглашения. В министерстве заявили, что баланс интересов государств-участников договора был существенно нарушен после отказа США от участия в нем.

В мае президент России Владимир Путин внес законопроект о денонсации Договора по открытому небу на рассмотрение в ГД. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства уже излагал позицию Москвы по выходу из ДОН. Если США вышли из договора, они все равно используют соответствующую информацию через НАТО, добавил Песков.

сша госдеп дон
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