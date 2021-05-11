Жители Севастополя возложили цветы в память о погибших в Казани

Севастополь, 11 мая. В Комсомольском парке сегодня вечером прошел траурный митинг в память о погибших в казанской гимназии.

Десятки людей идут и ждут очереди, чтобы положить цветы и зажечь свечи в память детей и учителей, убитых сегодня в Казани, а также тех, кто борется за жизнь в реанимации.

Напомним, во вторник утром 19-летний парень ворвался в казанскую школу №175 и устроил стрельбу из огнестрельного оружия. На тот момент в стенах учебного заведения находились порядка 700 человек. В результате нападения скончались семь детей и двое взрослых, еще 21 человек госпитализирован, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

В настоящий момент стрелок задержан. Вместе с ним дает показания предполагаемый пособник. На месте трагедии продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранители. Завтра, 12 мая, в Татарстане объявлен траур.