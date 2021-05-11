Мясников посоветовал не пропускать приемы пищи и двигаться после еды

Москва, 11 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России-1» назвал полезные пищевые привычки.

По словам специалиста, в первую очередь следует не пропускать приемы пищи. После еды он посоветовал двигаться.

«Обязательно все это с физическими нагрузками, потому что если просто сидите на диване перед телевизором, правильное питание вам не поможет», — отметил доктор в телепередаче, выпуск которой опубликован на YouTube.

Кроме того, Мясников порекомендовал есть в компании. Оставшись за столом в одиночестве, человек может съесть много незаметно для себя, даже если не был голодным. Врач отметил важность тщательного пережевывания пищи и уточнил, что иногда нужно баловать себя чем-нибудь вкусным.

Как отметил Мясников, его мать всегда говорила, что однозначно полезной или вредной еды не существует. Куда важнее вести правильный образ питания, подчеркнул доктор.

«Главное — не обжираться. Главное — не есть на ночь. Убрать мучное и сладкое. Стараться есть поменьше вкусненького и больше двигаться», — заключил Мясников.

Ранее диетолог Ева Шишова рассказала о способах быстрого похудения. В первую очередь специалист рекомендует научиться правильно рассчитывать время. За счет этого человек может скидывать около килограмма в неделю. Это поможет за месяц похудеть примерно на 4–5 килограммов.

Также важно пересмотреть рацион, убрав жареное, жирное мучное, алкоголь и полуфабрикаты. Завтракать лучше в течение 1–1,5 часа с момента пробуждения. Ужинать рекомендуется за три часа до сна и употреблять не менее 1,5–2 литров воды в день.