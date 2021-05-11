Ракета попала в жилой дом на юге Израиля

Тель-Авив, 11 мая. Ракета попала в жилой дом в городе Сдерот на юге Израиля, сообщает телеканал Keshet 12.

В момент обстрела в здании находились люди, но они успели собраться в укрепленной от ракетных обстрелов комнате. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна увеличит силу и частоту ударов по объектам палестинских радикальных движений ХАМАС в секторе Газа. По его словам, с 10 мая военнослужащие ЦАХАЛ нанесли «сотни ударов» по позициям и объектам палестинских радикалов. Военное командование «распорядилось усилить личный состав в большинстве батальонов пограничной полиции», уточнил Нетаньяху.