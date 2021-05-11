Вооруженного боевика уничтожили под Симферополем

Симферополь, 11 мая. Вооруженный боевик ликвидирован под Симферополем, сообщает Управление ФСБ по Крыму.

Террориста уничтожили при оказании сопротивления силовикам. Региональный главк СКР рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории Симферополя подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне стало известно, что разъяренный мужчина напал с пистолетом на водителя в Крыму. Инцидент сняли на видео очевидцы.