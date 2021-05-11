Глава Минпросвещения оценил действия вахтера и учителя при стрельбе в Казани

Казань, 11 мая. Учителя казанской школы и вахтер приложили все усилия для сохранения жизни детей. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Явных мотивов стрелок не имел, но следствие еще установит возможные мотивы его действий, отметил Кравцов. Кравцов ранее доложил президенту России Владимиру Путину о встречах с родителями школьников учителями школы в Казани, где произошла трагедия.

СК России опроверг сообщения СМИ о заложенном Ильназом Галявиевым взрывном устройстве в казанской школе. По заявлению официального представителя СК РФ Светланы Петренко, распространяемая информация не соответствует действительности.