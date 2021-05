Вооруженные силы Нигерии отбили атаку боевиков на мечеть в штате Кацина

Абуджа, 11 мая. Армия и полиция Нигерии отбили нападение бандитов на Центральную мечеть Магама в районе местного самоуправления Джибия, штат Кацина, на севере страны.

Официальный представитель ВС государства бригадный генерал Мохаммед Ерима заявил, что у правоохранителей были сведения о готовящейся атаке, поэтому в городе заранее развернули дополнительные отряды силовиков.

What could have been a bloody attack on worshippers at Magama Central Mosque in Jibia Local Government Area of Katsina State by bandits, have been averted by troops of 17 Brigade of the Nigerian Army, the Military has said. #worshippershttps://t.co/mUWB5QXRHV pic.twitter.com/Lr35ZqGvZr