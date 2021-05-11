Двух пострадавших при стрельбе учеников казанской гимназии перевезут в Москву

Казань, 11 мая. Двое пострадавших детей при стрельбе в казанской гимназии №175 будут перевезены в Москву.

Двух детей, пострадавших при стрельбе в школе №175, перевезут в Москву на лечение. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Казани утром 11 мая было совершено нападение на школу. 19-летний мужчина открыл стрельбу внутри здания. По словам очевидцев, были слышны еще и взрывы.

В учебном заведении находились более 700 человек — и ученики, и педагоги. Есть погибшие — в основном это дети. По данным республиканских властей, не менее 16 человек ранены, они доставлены в больницы. К школе приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса — четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже. 16 человек сейчас находятся — 12 детей и четыре взрослых — в госпитале», — сообщил Рустам Минниханов.

В детскую республиканскую больницу стянуты все медики города и региона. После того как началась стрельба, детей начали экстренно эвакуировать. Кто-то вышел через парадный вход, кто-то начал выпрыгивать из окон.