СК опроверг информацию о заложенном в казанской гимназии взрывном устройстве

Казань, 11 мая. Следственный комитет опроверг распространяемую в СМИ информацию о заложенном в казанской гимназии Ильназом Галявиевым взрывном устройстве.

Информация о заложенном в гимназии Ильназом Галявиевым взрывном устройстве не соответствует действительности, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Молодой человек применил огнестрельное оружие и взорвал самодельное взрывное устройство при входе в школу. При осмотре места трагедии других взрывных устройств следственная группа не обнаружила.

Нападение на учреждение на улице Джаудата Файзи в Казани произошло утром. Жертвами ЧП, по последним данным, стали десять человек. В настоящее время в больницах на лечении находится 21 человек. Шестеро детей оказались в реанимации.

Ранее отец раненного в казанской гимназии школьника рассказал о его состоянии. Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин сообщил о состоянии своих сыновей, которые присутствовали на уроках во время стрельбы.