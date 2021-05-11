Несколько человек пострадали при ракетных обстрелах близ Тель-Авива

Тель-Авив, 11 мая. Медицинские службы Израиля сообщили, что в результате ракетного обстрела близ Тель-Авива есть пострадавшие.

Reuters ссылается на представителей министерства здравоохранения еврейского государства. Ранения получили несколько человек в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Обстрел территории Израиля палестинские группировки ведут с 18:00 понедельника. В Тель-Авиве сирены сработали шесть раз за последние 30 минут.

Около 630 ракет было выпущено в сторону Израиля. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.

Конфликт между Палестиной и Израилем серьезно обострился в последние дни. Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума рассказывает о вновь разгоревшимся арабо-израильском противостоянии.