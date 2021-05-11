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Нигерия возвращает комендантский час на фоне роста заболеваемости COVID-19

Весь мир
Нигерия возвращает комендантский час на фоне роста заболеваемости COVID-19
flickr.com  /  @jbdodane

Абуджа, 11 мая. Правительство Нигерии вновь ужесточило санитарные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в стране и выявлением более опасных штаммов вируса.

Секретарь Президентского руководящего комитета (PSC) по COVID-19, который координирует национальные меры реагирования на пандемию, Мухтар Мохаммед сообщил, что со вторника в государстве введут комендантский час с 12 ночи и до 4 утра. Власти постановили закрыть места проведения общественных мероприятий, а также ночные клубы и спортивные залы.

При этом школы и правительственные учреждения продолжат работу с соблюдением санитарных мер защиты.

Силовым ведомствам страны поручено обеспечить выполнение введенных ограничений, а правительствам штатов создать условия для ускорения судебных разбирательств в отношении нарушителей, заявил Мохаммед.

Согласно данным Африканского центра по контролю за распространением заболеваний, на 11 мая в Нигерии зарегистрировано 165 419 случаев COVID-19. 156 300 пациентов выздоровели, 2065 граждан государства скончались от коронавируса.

африка нигерия
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