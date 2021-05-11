Футболист Андрей Аршавин назвал условие примирения с Казьминой

Москва, 11 мая. Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин ответил на 50 вопросов журналиста Карена Адамяна и назвал условие, при котором мог бы сохранить брак с Алисой Казьминой.

Спортсмен признался, что прежде никогда не испытывал к женщине таких сильных чувств, как к Казьминой, с которой он познакомился еще в 2005 году во время романа с телеведущей Юлией Барановской. Спустя семь лет они встретились в Лондоне, а уже в 2016 году сыграли свадьбу. Однако их брак распался спустя три года.

Аршавин не может простить Казьминой обман. Он приписывает ей кражу одного миллиона евро, а также попытку забрать себе его загородный дом. Если бы экс-супруга честно призналась в содеянном, спортсмен простил бы ее и помирился.

«Если бы она вернула, объяснила, зачем и почему, я бы ее простил, и мы бы жили вместе. Она же предпочла оставить деньги себе и решила отжимать дом еще», — добавил Аршавин.

Казьмина борется с тяжелым недугом — некрозом. У бывшей жены футболиста сильно деформировался нос. Журналистка пожаловалась на экс-свекровь, которая назвала заболевание наказанием за ее грехи в прошлом.