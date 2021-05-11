Аршавин назвал причину скандалов с бывшими женами

Москва, 11 мая. Футболист Андрей Аршавин дал интервью ведущему Карену Адамяну в шоу «50 вопросов» на платформе Premier. Спортсмен назвал причину своих скандальных расставаний.

Аршавин известен не только своими заслугами в спорте, но и громкими расставаниями с возлюбленными. Первый скандал произошел, когда футболист разошелся с Юлией Барановской, в неофициальном браке с которой он прожил девять лет. У пары родились трое детей.

Экс-игрок «Зенита» ушел от нее к журналистке Алисе Казьминой. Влюбленные поженились в 2016 году, зимой 2017 года на свет появилась их дочь Есения. Супруги развелись в 2019 году из-за многочисленных измен футболиста.

По словам Аршавина, обеим женщинам был выгоден роман с ним. Барановская, например, сделала отличную карьеру телеведущей, а Казьмина пыталась надавить на него посредством общественного резонанса. Именно поэтому расставания спортсмена так громко освещались в прессе.

Жизнь тяжелобольной Казьминой сейчас складывается не лучшим образом. Ее нос пострадал от некроза. В середине апреля журналистка вернулась домой после госпитализации. На восстановление, по словам женщины, уйдет от шести до восьми месяцев.