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Евровидение-2021: расписание этапов, когда выступит Манижа, где смотреть по ТВ

Общество
Евровидение-2021: расписание этапов, когда выступит Манижа, где смотреть по ТВ
Федеральное агентство новостей  / 

На конкурсе «Евровидение 2021», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с задержкой в год, вовсю идут репетиции. Сейчас там находится и российская претендентка на победу Манижа, чье участие в музыкальном конкурсе вызвало неоднозначную реакцию на Родине. Что нужно знать о Евровидении-2021, чтобы не пропустить главное, в материале ФАН.

Церемония открытия

Торжественная церемония открытия 65-го песенного конкурса пройдет 16 мая в круизном терминале Роттердама. Здесь на бирюзовой ковровой дорожке пройдет традиционное дефиле делегаций, где участники из 39 стран поприветствуют друг друга. Всех гостей церемонии доставят на место на корабле.

Круизный терминал расположен в районе Вильгельминапир и обслуживает линию Holland Americа. По словам представителей, это уникальное место, где на протяжении многих лет проходят легендарные мероприятия. Именно здесь предполагалось провести открытие Евровидения-2020, отмененного из-за пандемии COVID-19.

В этом году десять стран, среди которых Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Турция, Черногория и другие, отказались от участия в конкурсе, в том числе и по финансовым причинам.

Евровидение-2021: расписание этапов, когда выступит Манижа, где смотреть по ТВ
wikipedia.org  / Rotterdam Ahoy / CC BY-SA 4.0

Когда пройдут полуфиналы?

Местом проведения главного музыкального соревнования Европы станет конференц-центр и многофункциональная арена «Ahoy Rotterdam», которая в прошлом году стала госпиталем для больных коронавирусной инфекцией.

Первый полуфинал конкурса пройдет во вторник, 18 мая. В нем за места в финале поборются 16 стран, в том числе и Россия. Путевки в финал получат лишь десять из выступающих.

Второй полуфинал конкурса состоится в четверг, 20 мая. По его итогам в финал пройдет еще десять исполнителей. Всего во втором полуфинале участвует 17 стран.

Когда пройдет финал конкурса?

Финал Евровидения-2021 состоится в субботу, 22 мая. За победу будут бороться 26 конкурсантов: отобранные в ходе двух полуфиналов, страна-хозяйка конкурса Нидерланды и пять участников из стран-основательниц конкурса: Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Где смотреть конкурс?

Все этапы конкурса зрители смогут посмотреть в прямом эфире на Первом канале. Трансляции будут начинаться в 22:00 по московскому времени.

Россия на Евровидении-2021

Нашу страну в Нидерландах представит певица таджикского происхождения Манижа (Manizha) с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Она выступит в первом полуфинале под третьим номером.

После победы в национальном отборе для Евровидения-2021 песня исполнительницы подверглась острой критике общественности: многие посчитали ее недостойной для представления на состязании такого уровня.

Несмотря на это, композицию российской артистки номинировали на премию Eurostory Award-2021, которую вручают за лучший текст песни для конкурса.

Украина на Евровидении-2021

В этом году страну на состязании представит электрофолк-группа Go-A с песней «Шум». Исполнители выйдут на сцену в первом полуфинале под номером 15.

Евровидение-2021: расписание этапов, когда выступит Манижа, где смотреть по ТВ
pixabay.com  / Markus Christ

Как будут проходить мероприятия конкурса?

В этом году Евровидение пройдет в традиционном очном формате, однако всем присутствующим нужно будет соблюдать социальное дистанцирование в 1,5 метра друг от друга.

Из-за продолжающейся пандемии организаторы приняли решение не создавать традиционную деревню Евровидения, анонсировав ее виртуальную версию. Двери Online Eurovision Village будут открыты для поклонников с 15 по 23 мая. Онлайн-программа будет доступна круглосуточно и бесплатно на специальном сайте.

россия евровидение-2021 манижа
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