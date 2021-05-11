Орбакайте поделилась романтическим снимком с отдыха в Италии

Рим, 11 мая. Певица Кристина Орбакайте отправилась отдыхать в Италию в компании своего супруга, бизнесмена Михаила Земцова. Артистка поделилась в Instagram романтическим совместным снимком.

Исполнительница запечатлелась в ярком костюме нежно-сиреневого цвета. Знаменитость оделась по последним трендам: она выбрала пиджак оверсайз и брюки свободного кроя. Образ был сбалансирован базовой белой футболкой и светлыми кроссовками.

Орбакайте попозировала вместе с Земцовым в курортном итальянском городе Риччоне на фоне одного из отелей. Певица рада долгожданному отдыху и возможности исследовать новые места.

«Прекрасная Италия. Любим путешествовать и узнавать новые места», — лаконично написала дочь певицы Аллы Пугачевой.

Днем ранее Орбакайте отмечала празднование дня рождения младшего сына Дени Байсарова, которому исполнилось 23 года. Знаменитость трогательно поздравила наследника и опубликовала архивное видео с его участием.