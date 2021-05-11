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Звезда «Квартета И» Камиль Ларин растрогал фанатов фото детей от молодой жены

Шоу-бизнес
Звезда «Квартета И» Камиль Ларин растрогал фанатов фото детей от молодой жены
Кадр из фильма «Love»

Москва, 11 мая. Известный российский актер Камиль Ларин впервые показал дочку и сына от второй супруги Екатерины Андреевой. Семейные фотографии появились в Instagram-аккаунте артиста.

Несколько лет назад актер «Квартета И» развелся со своей супругой Галиной, с которой прожил в браке больше 20 лет, ради эффектной брюнетки. Во второй раз он женился на молодой сотруднице компании Bosco. В отношениях у пары родились сын Данияр и дочь Лейсан.

Известный артист тщательно оберегает свою семью от вмешательства прессы и практически ничего о них не рассказывает. Впервые за многие годы Ларин решил поделиться трогательным снимком.

«Как упоительны закаты в Эмиратах!!! Просто: мир, спокойствие и вера! Хорошего дня, любви и счастья! Берегите мир вокруг вас, и он ответит вам тем же!» — подписала снимок звезда фильма «День радио».

Поклонники с восторгом восприняли новый пост в Instagram-аккаунте своего кумира. Многие отметили, что у Ларина растут невероятно очаровательные дети.

«Какое же теплое фото, с наилучшими пожеланиями»;

«Какие очаровательные у вас малыши. И фотография очень красивая»;

«Прекрасные детки, все в папу. Отличного отдыха!» — отметили растрогавшиеся поклонники под постом.

Последним проектом популярного комедийного «Квартета И» стала картина «Обратная связь». В эксклюзивном интервью ФАН Ларин рассказал, что при создании они хотели приблизиться к советской классике.

актер квартет и ларин
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