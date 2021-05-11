Радикалы из движения ХАМАС заявили о сотнях выпущенных ракет по Тель-Авиву

Тель-Авив, 11 мая. Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Тель-Авиве. Представители радикального движения ХАМАС заявляют, что ими по городу были выпущены сотни ракет.

Ранее сообщалось, что с вечера 10 мая палестинские группировки ведут массированный обстрел израильских городов. За прошедшие сутки и на протяжении следующего дня система оповещения о ракетной атаке несколько раз срабатывала в городе Ашкелон.

По имеющейся информации, в ответ на ракетные удары израильская армия поразила более 130 военных целей на территории сектора Газа. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для операции «Стражи Стены».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 мая заявил, что страна увеличит силу и частоту ударов по объектам палестинских радикальных движений ХАМАС.