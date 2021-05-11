Зачем ЕС пытается ускорить переговоры между Белградом и Приштиной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что новый раунд переговоров по так называемому «косовскому вопросу» состоится до конца июня. Ранее об отсрочке диалога попросило новое правительство самопровозглашенного государства – для ознакомления с ситуацией и итогами предудыщего раунда.
«Мы не можем отдыхать, пока диалог не продолжен. Договорились провести новую встречу до конца июня. Я надеюсь, что к тому времени у них будет вся необходимая информация и они приедут в Брюссель подготовленными», заявил Жозеп Боррель.
Кроме того, шеф европейской дипломатии объявил, что на следующей неделе будет организован традиционный прием для лидеров Западных Балкан в столице Евросоюза.
«За ужином мы обсудим всю политическую ситуацию на Западных Балканах. Западные Балканы - серьезная геополитическая проблема. Это регион, играющий ключевую геостратегическую роль для ЕС... Мы должны взглянуть на проблемы с геополитической точки зрения, и мы сделаем это на следующей неделе со всеми лидерами балканских стран. Наша приверженность региону должна быть видна и не может подвергаться сомнению», - сказал Боррель.
#WesternBalkans - We reconfirmed with the EU foreign ministers the clear European perspective of the region and our determination to have a strong political engagement with our partners. The Western Balkans are of key geostrategic importance for the European Union.#FAC pic.twitter.com/pLUstEee3n— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 10, 2021
При этом на вчерашнем заседании Совета ЕС в ходе дебатов по Западным Балканам он призвал министров ЕС представить конкретные предложения по усилению присутствия Брюсселя в регионе. В своем выступлении Боррель отметил, что есть необходимость ускорить европейские реформы в странах-претендентах и усилить позитивную и конструктивную тональность.
«Мы не будем ждать еще два года или два месяца, прежде чем снова включим Западные Балканы в повестку дня ЕС. До лета мы рассмотрим предложения стран-участниц. Пришло время использовать момент для большего взаимодействия с регионом», - сказал Борель.
Также в Брюсселе было заявлено о желании укрепить политическое взаимодействие с партнерами на Западных Балканах по вопросам борьбы с пандемией, экономического сотрудничества и защиты от внешнего влияния и дезинформации. В ходе заседания Совета ЕС прозвучал тезис о том, что Сербия и Черногория должны быстрее продвигаться вперед в процессе присоединения к блоку, однако на данный момент конкретной информации о возможности открытия новых глав Сербией в июне нет.
Кроме того, на встрече была озвучена официальная позиция Евросоюза по поводу возможного изменения границ. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что многие министры в ходе дебатов подтвердили, что на Западных Балканах не может быть изменений границ – это недопустимо.
Вчера также состоялась встреча министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича с послом США Энтони Годфри, с которым он обсудил улучшение двусторонних отношений, диалог между Белградом и Приштиной и региональное сотрудничество.
Собеседники пришли к соглашению, что и Соединенные Штаты, и Сербия привержены выполнению Вашингтонского соглашения о нормализации экономических отношений как шагу к нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Селакович и Годфри также обсудили региональное сотрудничество, и посол отметил, что Сербия и все Западные Балканы по-прежнему находятся в центре внимания США,
Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах своим видением ситуации поделился Директор Института европейских исследований Миша Джуркович.
По его словам, интересен тот факт, что Боррель выступает от имени Испании, которая не признает независимость Косово и не заинтересована в ускорении диалога. Давление с целью достижения окончательного решения, по его представлению, исходит в основном из Брюсселя, Берлина и Госдепартамента США.
«Приход к власти администрации Байдена добавил уверенности представителям кругов, которые ожидают, что Сербия ускорит свое движение на маршруте, определенном Брюссельским соглашением. C точки зрения этих западных «посредников» оно сводится к быстрому вступлению Косово в ООН и подписанию так называемого Всеобъемлющего соглашения между Белградом и Приштиной. Для них это логическое завершение процесса распада Югославии, которому сопротивляется только Сербия. Стратегия Сербии – затягивание времени и сопротивление попыткам бросить ее в эту бездну. Отсюда и новый этап давления», – подчеркнул Джуркович.
По мнению эксперта, укрепление политического взаимодействия Балкан с западными партнерами Боррель объясняет экономическими аргументами и пандемией. Только в конце он упоминает стратегию защиты от иностранного влияния и дезинформации. Несомненно, речь идет о России.
Джуркович также напомнил, что Сербия уже второй год подряд не открыла ни одной новой главы из списка необходимых процедур для вступления в ЕС и здесь налицо полный застой в европейской интеграции. Из-за введения новой методологии оценки готовности стран для вступления в Евросоюз, по словам эксперта, процесс европейской интеграции для стран-кандидатов теперь будет еще тяжелее и медленнее.
«Между тем американцы упорно добиваются интеграции в НАТО, и кроме России, которую администрация Байдена обвиняет во всех смертных грехах, в регионе растет влияние Китая и Турции. Отсюда попытки ЕС «кнутом и пряником» усилить присутствие, чтобы не выйти из игры, хотя они мало что могут предложить этим странам. Не так давно западные партнеры стали использовать в Сербии кириллицу, но эта «уступка» не означает, что они прекратят прямое давление и не попробуют подавить влияние всех нежелательных игроков. Например, они постоянно твердят, что Сербия не согласует свою внешнюю политику с политикой ЕС, так как Белград отказался вводить санкции против России. В то же время из-за Китая американские фонды показывают растущий интерес к поддержке экологических движений в Сербии», – считает глава Института.
Он выразил мнение, что навязывание моделей регионального сотрудничества во имя мира на Балканах и форсирование продолжения диалога Белграда и Приштины тесно связаны между собой.
«Постоянные инциденты на различных региональных форумах, где организаторы пытаются сделать Косово полноправным участником, без каких-либо ограничений, тому свидетельства. Это приводит к тому, что представители Сербии должны высказываться против, и зачастую они вынуждены покинуть конференцию, что подрывает успех мероприятия. Вот почему Брюссель хочет, чтобы процесс диалога ускорился, чтобы Сербия признала Косово. При этом понятно, что им в голову не приходит оказывать какое-либо давление на институты Приштины относительно создания Союза сербских муниципалитетов. Завершение диалога для них означает исключительно признание Сербией независимости Косово в нынешних границах и его включение в международные институты», – подчеркнул Джуркович.
Своим мнением также поделился и Душко Челич, профессор права университета Косовской Митровицы.
Заявление об ускорении решения проблемы Косово и Метохии и продолжении диалога Белграда и Приштины эксперту кажется очень удивительным и вызывает некоторую тревогу у сербов, проживающих не только в южной провинции, но и в центральной Сербии. За ним не скрывается ничего хорошего, учитывая факт, что посредник ЕС в этих переговорах Мирослав Лайчак не задавал никаких сроков ранее.
«Мы являемся свидетелями того, как много проблем остаются нерешенными. Главный вопрос – о положении и верховенстве закона в Косово и Метохии, прежде всего для нас, сербов и наших учреждений. Мы наблюдаем все эти дни и месяцы неуважение к элементарным правам, карикатурные судебные процессы за якобы совершенные военные преступления, в результате которых невинные люди обречены на страшное наказание благодаря так называемым судам в Косово и Метохии.
Также участились нападения на церкви Сербской православной церкви, а собственность сербов и сербского государства массово и систематически изымается. Они должны быть в центре внимания, хотя о человеческом праве на жизнь и праве собственности и разговора в принципе быть не должно. Следует обсудить, как эти права будут реализованы. Это и есть животрепещущий вопрос, а не вопрос будущего статуса, на решении которого настаивает Боррель», – заметил Челич.
Эксперт напомнил, что с того момента, как представители международной миссии ООН в Косово часть своих полномочий передали Европейской правовой миссии, а затем самопровозглашенным властям Косово, последовало быстрое ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в крае.
Он отметил, что необходимо «оживить» Резолюцию ООН 1244, которая требует соблюдение суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также возродить исполнительный мандат миссии ООН, потому что албанские учреждения в Косово и Метохии используются только для давления на сербское населения края.
«Ускорять переговоры и говорить о каком-либо будущем статусе Косово и Метохии вне Резолюции 1244 полностью абсурдно. Я могу выразить опасения, что Боррель заявил об этом прежде всего от имени США и тех стран ЕС, что спонсировали так называемую независимость самопровозглашенного государства Косово. Скорость не союзник в решении проблем края. Боюсь, что это сделано для оказания давления на власти Сербии», - подчеркнул Челич.