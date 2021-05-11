Зачем ЕС пытается ускорить переговоры между Белградом и Приштиной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что новый раунд переговоров по так называемому «косовскому вопросу» состоится до конца июня. Ранее об отсрочке диалога попросило новое правительство самопровозглашенного государства – для ознакомления с ситуацией и итогами предудыщего раунда.

«Мы не можем отдыхать, пока диалог не продолжен. Договорились провести новую встречу до конца июня. Я надеюсь, что к тому времени у них будет вся необходимая информация и они приедут в Брюссель подготовленными», заявил Жозеп Боррель.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, шеф европейской дипломатии объявил, что на следующей неделе будет организован традиционный прием для лидеров Западных Балкан в столице Евросоюза.

«За ужином мы обсудим всю политическую ситуацию на Западных Балканах. Западные Балканы - серьезная геополитическая проблема. Это регион, играющий ключевую геостратегическую роль для ЕС... Мы должны взглянуть на проблемы с геополитической точки зрения, и мы сделаем это на следующей неделе со всеми лидерами балканских стран. Наша приверженность региону должна быть видна и не может подвергаться сомнению», - сказал Боррель.

#WesternBalkans - We reconfirmed with the EU foreign ministers the clear European perspective of the region and our determination to have a strong political engagement with our partners. The Western Balkans are of key geostrategic importance for the European Union.#FAC pic.twitter.com/pLUstEee3n — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 10, 2021

При этом на вчерашнем заседании Совета ЕС в ходе дебатов по Западным Балканам он призвал министров ЕС представить конкретные предложения по усилению присутствия Брюсселя в регионе. В своем выступлении Боррель отметил, что есть необходимость ускорить европейские реформы в странах-претендентах и усилить позитивную и конструктивную тональность.

«Мы не будем ждать еще два года или два месяца, прежде чем снова включим Западные Балканы в повестку дня ЕС. До лета мы рассмотрим предложения стран-участниц. Пришло время использовать момент для большего взаимодействия с регионом», - сказал Борель.

Также в Брюсселе было заявлено о желании укрепить политическое взаимодействие с партнерами на Западных Балканах по вопросам борьбы с пандемией, экономического сотрудничества и защиты от внешнего влияния и дезинформации. В ходе заседания Совета ЕС прозвучал тезис о том, что Сербия и Черногория должны быстрее продвигаться вперед в процессе присоединения к блоку, однако на данный момент конкретной информации о возможности открытия новых глав Сербией в июне нет.

Кроме того, на встрече была озвучена официальная позиция Евросоюза по поводу возможного изменения границ. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что многие министры в ходе дебатов подтвердили, что на Западных Балканах не может быть изменений границ – это недопустимо.

Вчера также состоялась встреча министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича с послом США Энтони Годфри, с которым он обсудил улучшение двусторонних отношений, диалог между Белградом и Приштиной и региональное сотрудничество.

Собеседники пришли к соглашению, что и Соединенные Штаты, и Сербия привержены выполнению Вашингтонского соглашения о нормализации экономических отношений как шагу к нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Селакович и Годфри также обсудили региональное сотрудничество, и посол отметил, что Сербия и все Западные Балканы по-прежнему находятся в центре внимания США,

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах своим видением ситуации поделился Директор Института европейских исследований Миша Джуркович.

/ Федеральное агентство новостей

По его словам, интересен тот факт, что Боррель выступает от имени Испании, которая не признает независимость Косово и не заинтересована в ускорении диалога. Давление с целью достижения окончательного решения, по его представлению, исходит в основном из Брюсселя, Берлина и Госдепартамента США.

«Приход к власти администрации Байдена добавил уверенности представителям кругов, которые ожидают, что Сербия ускорит свое движение на маршруте, определенном Брюссельским соглашением. C точки зрения этих западных «посредников» оно сводится к быстрому вступлению Косово в ООН и подписанию так называемого Всеобъемлющего соглашения между Белградом и Приштиной. Для них это логическое завершение процесса распада Югославии, которому сопротивляется только Сербия. Стратегия Сербии – затягивание времени и сопротивление попыткам бросить ее в эту бездну. Отсюда и новый этап давления», – подчеркнул Джуркович.

По мнению эксперта, укрепление политического взаимодействия Балкан с западными партнерами Боррель объясняет экономическими аргументами и пандемией. Только в конце он упоминает стратегию защиты от иностранного влияния и дезинформации. Несомненно, речь идет о России.

Джуркович также напомнил, что Сербия уже второй год подряд не открыла ни одной новой главы из списка необходимых процедур для вступления в ЕС и здесь налицо полный застой в европейской интеграции. Из-за введения новой методологии оценки готовности стран для вступления в Евросоюз, по словам эксперта, процесс европейской интеграции для стран-кандидатов теперь будет еще тяжелее и медленнее.

«Между тем американцы упорно добиваются интеграции в НАТО, и кроме России, которую администрация Байдена обвиняет во всех смертных грехах, в регионе растет влияние Китая и Турции. Отсюда попытки ЕС «кнутом и пряником» усилить присутствие, чтобы не выйти из игры, хотя они мало что могут предложить этим странам. Не так давно западные партнеры стали использовать в Сербии кириллицу, но эта «уступка» не означает, что они прекратят прямое давление и не попробуют подавить влияние всех нежелательных игроков. Например, они постоянно твердят, что Сербия не согласует свою внешнюю политику с политикой ЕС, так как Белград отказался вводить санкции против России. В то же время из-за Китая американские фонды показывают растущий интерес к поддержке экологических движений в Сербии», – считает глава Института.

Он выразил мнение, что навязывание моделей регионального сотрудничества во имя мира на Балканах и форсирование продолжения диалога Белграда и Приштины тесно связаны между собой.

«Постоянные инциденты на различных региональных форумах, где организаторы пытаются сделать Косово полноправным участником, без каких-либо ограничений, тому свидетельства. Это приводит к тому, что представители Сербии должны высказываться против, и зачастую они вынуждены покинуть конференцию, что подрывает успех мероприятия. Вот почему Брюссель хочет, чтобы процесс диалога ускорился, чтобы Сербия признала Косово. При этом понятно, что им в голову не приходит оказывать какое-либо давление на институты Приштины относительно создания Союза сербских муниципалитетов. Завершение диалога для них означает исключительно признание Сербией независимости Косово в нынешних границах и его включение в международные институты», – подчеркнул Джуркович.

Своим мнением также поделился и Душко Челич, профессор права университета Косовской Митровицы.

/ Федеральное агентство новостей

Заявление об ускорении решения проблемы Косово и Метохии и продолжении диалога Белграда и Приштины эксперту кажется очень удивительным и вызывает некоторую тревогу у сербов, проживающих не только в южной провинции, но и в центральной Сербии. За ним не скрывается ничего хорошего, учитывая факт, что посредник ЕС в этих переговорах Мирослав Лайчак не задавал никаких сроков ранее.

«Мы являемся свидетелями того, как много проблем остаются нерешенными. Главный вопрос – о положении и верховенстве закона в Косово и Метохии, прежде всего для нас, сербов и наших учреждений. Мы наблюдаем все эти дни и месяцы неуважение к элементарным правам, карикатурные судебные процессы за якобы совершенные военные преступления, в результате которых невинные люди обречены на страшное наказание благодаря так называемым судам в Косово и Метохии. Также участились нападения на церкви Сербской православной церкви, а собственность сербов и сербского государства массово и систематически изымается. Они должны быть в центре внимания, хотя о человеческом праве на жизнь и праве собственности и разговора в принципе быть не должно. Следует обсудить, как эти права будут реализованы. Это и есть животрепещущий вопрос, а не вопрос будущего статуса, на решении которого настаивает Боррель», – заметил Челич.

Эксперт напомнил, что с того момента, как представители международной миссии ООН в Косово часть своих полномочий передали Европейской правовой миссии, а затем самопровозглашенным властям Косово, последовало быстрое ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в крае.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что необходимо «оживить» Резолюцию ООН 1244, которая требует соблюдение суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также возродить исполнительный мандат миссии ООН, потому что албанские учреждения в Косово и Метохии используются только для давления на сербское населения края.