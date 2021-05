Зачем ЕС пытается ускорить переговоры между Белградом и Приштиной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что новый раунд переговоров по так называемому «косовскому вопросу» состоится до конца июня. Ранее об отсрочке диалога попросило новое правительство самопровозглашенного государства – для ознакомления с ситуацией и итогами предудыщего раунда.

Кроме того, шеф европейской дипломатии объявил, что на следующей неделе будет организован традиционный прием для лидеров Западных Балкан в столице Евросоюза.

#WesternBalkans - We reconfirmed with the EU foreign ministers the clear European perspective of the region and our determination to have a strong political engagement with our partners. The Western Balkans are of key geostrategic importance for the European Union.#FAC pic.twitter.com/pLUstEee3n