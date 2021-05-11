Разрушительные действия украинской власти возмутили киевского философа

Киев, 11 мая. Существование Украины, как самостоятельного полноценного государства, находится под угрозой, считает украинский философ Сергей Дацюк.

Неграмотные действия власти, которая принимает разрушающие страну решения, приведут к ликвидации Украины, а ее активы будут разделены между иностранными корпорациями. Украина может исчезнуть, останутся лишь разрозненные участки земли, которые будут принадлежать даже не западным, а китайским компаниям, заявил в своем докладе Дацюк.

«В этом смысле нынешняя власть прямо и непосредственно работает на то, чтобы закрыть проект «Украина». Закрыть в любом виде, выставить его на внешнюю продажу», — считает украинский философ, ранее поддерживающий сторонников Майдана.

Этот факт подтверждают те законы, которые принимает правящая элита. Речь идет о земельном законе и других подобных.

«С точки зрения импотентов это очень правильно: не можешь сам — дай другим», — заметил Дацюк.

Украина давно не управляет собственными финансами, отметил философ. Его возмущает факт того, что развал страны никто не ощущает как трагедию. С каждым годом страна превращается в «несостоявшееся» государство, и чем дальше, тем сложнее повернуть этот процесс вспять.

Ранее Сергей Дацюк призывал правящую структуру страны обратить внимание на целостность Украины.