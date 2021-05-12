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Экс-депутат Рады Олейник назвал истинную причину гонений на Медведчука

Политика
Экс-депутат Рады Олейник назвал истинную причину гонений на Медведчука
Федеральное агентство новостей  / 

Гонения на политических оппонентов свойственны диктаторским режимам, находящимся под внешним управлением США. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее СБУ обвинила председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и члена ее политсовета Тараса Козака в государственной измене и объявила обоих политиков в розыск. Сообщается, что Медведчук направил российским спецслужбам через Козака секретные данные о расположении скрытого войскового подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе, боевой подготовке.

«Эта активизация украинских силовиков — следствие приезда американских чиновников Энтони Блинкена и Виктории Нуланд, — заявил Олейник. — Медведчук и его деятельность явно создавали проблемы для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».

Экс-депутат Рады заметил, что это уже не первый раз, когда внутренняя политика страны сталкивается с проявлениями диктатуры. Ранее глава государства пытался своим указом снять с должности председателя Конституционного суда Украины и запретил вещание нескольким каналам, чья позиция не совпадала с повесткой, продвигаемой официальным Киевом.

Экс-депутат Рады Олейник назвал истинную причину гонений на Медведчука
Pr Scr youtube.com  / 60 минут

«То, что происходит с Медведчуком, — это преследование за политику, это месть за то, что он приезжал в Крым, что выступает против внешнего управления американцами, что предлагает использовать вакцину «Спутник V», — заявил эксперт. — Ну и, конечно же, Киев страшно раздражает то, что Медведчук участвовал в праздновании 9 Мая, участвовал в автопробеге и поздравлял ветеранов».

Собеседник ФАН подчеркнул, что такой поворот событий вполне устраивает американцев, «без согласия которых на Украине не происходит вообще ничего».

«Что же будет делать «Оппозиционная платформа — За жизнь»? В партии уже заявили, что намереваются обращаться к народу и выводить его на митинги, — заметил Олейник. — Однако я бы на месте ОПЗЖ несильно на это рассчитывал: какие могут быть протесты в оккупированной стране? Люди боятся! За свою жизнь, здоровье, работу».

Экс-депутат Рады заявил, что не видит возможностей для благоприятного разрешения политической ситуации на Украине.

«Если кто-то наивный думает, что он может выиграть выборы, то сильно в этом ошибается, — отметил эксперт. — Американцы контролируют в этой стране все, включая Центральную избирательную комиссию, СБУ, МВД, суды и прочее».

россия сша украина зеленский медведчук олейник оппозиционная платформа - за жизнь опзж
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