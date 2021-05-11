Изменение механизма контроля улова минтая может отразиться на популяции рыбы

Москва, 11 мая. Механизм взвешивания улова минтая после производства рыбной продукции грозит сокращением популяции.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратилась к Минсельхозу с предложением обязать участников рынка взвешивать рыбу сразу после вылова. Изменения выгодны в первую очередь самой Русской рыбопромышленной компании (РРПК), имеющей соответствующие технические возможности, передает «Коммерсантъ».

В настоящее время размер производства определяется исходя из объема готовой продукции, что может привести к сокращению запасов, добычи и переработки. По словам первого заместителя гендиректора РРПК Савелия Карпухина, группа планирует вложить более миллиарда долларов в строительство нового флота и заинтересована в стабильности популяции. Компания готова обеспечить взвешивание уловов.

Федеральное агентство по рыболовству ранее предложило продолжить выделение инвестиционных квот для переработки минтая.