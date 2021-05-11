Андрей Аршавин назвал расставание с Барановской «очень крутым временем»

Москва, 11 мая. Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин стал гостем шоу «50 вопросов» с Кареном Адамяном на платформе Premier, где рассказал о расставании с ведущей Юлией Барановской.

Аршавин и Барановская прожили в незарегистрированном браке девять лет и стали родителями троих детей. Их союз распался в 2013 году. Для девушки расставание пошло на пользу, так как стало отличным стартом для начала ее карьеры на телевидении, заявил футболист.

Он добавил, что, несмотря на расставание, те полгода были для него «очень крутым временем». Спортсмен наслаждался отношениями с новой возлюбленной Алисой Казьминой и игрой за «Зенит».

«Я не был в подавленном состоянии в 2012 году, как говорит Юлия Барановская. Те полгода — это очень крутое время со всех точек зрения, несмотря на то, что в этот момент я с Юлей расходился или понимал, что разойдусь. Но было много классных моментов, мне все нравилось: я вернулся в «Зенит», мы выиграли, новая девушка — все было супер», — уточнил Аршавин.

Мать спортсмена Татьяна Аршавина в эфире программы «Пусть говорят» ранее раскрыла скандальные подробности ухода сына от Барановской к Казьминой.