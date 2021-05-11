Двойное климатическое бедствие: смертоносные наводнения сменили засуху в Сомали

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что проливные дожди в разных частях Сомали стали причиной наводнений, из-за которых погибли как минимум 25 человек. Среди жертв девять детей.

По информации международной организации, ситуация в городе Беледуэйне, расположенном в регионе Хиран, где в ближайшие дни могут произойти «беспрецедентные потопы», вызывает серьезные опасения.

Кроме того, река Джуба вышла из берегов и смыла дома. Погиб крупный рогатый скот.

«В затопленных районах местные общины пытаются предотвратить новые наводнения, закладывая мешки с песком и другие материалы для укрепления берегов», — отметили в УКГВ.

Восточноафриканское государство переживает двойную климатическую катастрофу. Перед недавними проливными дождями 25 апреля объявляли засуху.

Причем более 80% граждан Сомали столкнулись с последствиями умеренной и сильной жары, когда в некоторых районах страны в конце апреля и в мае, наоборот, начались дожди.

Однако это случилось слишком поздно для посевного сезона. Ожидается, что более 2,7 миллиона человек столкнутся с продовольственной проблемой.

«Оба климатических потрясения приводят к перемещению населения, подрывают доступ к безопасной питьевой воде, увеличивают число болезней, передающихся через воду, и влияют на средства к существованию людей», — добавили в УКГВ.

С 1990 г. государство пережило 31 климатическую проблему, включая 12 засух и 19 наводнений, что в три раза превышает количество аналогичных бедствий, зарегистрированных с 1970 года.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов ООН с партнерами активизировали деятельность в пострадавших от засухи районах и помогли по меньшей мере 353 тысячам сомалийцев. Кроме того, предпринимаются срочные усилия по борьбе с потопами.

Несмотря на растущие гуманитарные потребности, прогноз финансирования на 2021 год считается наихудшим за последние шесть лет. Чтобы реализовать план гуманитарной помощи, потребуется миллиард долларов, но сейчас на программу выделено лишь 19% от необходимой суммы.