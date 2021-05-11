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Оппозиционеры пытаются дискредитировать работу МВД на фоне трагедии в Казани

Общество
Оппозиционеры пытаются дискредитировать работу МВД на фоне трагедии в Казани
ТАСС  /  Алеев Егор

Представители российской либеральной тусовки пытаются дискредитировать правоохранительные органы, паразитируя на трагедии в Казани. Ряд сторонников осужденного оппозиционера Алексея Навального в соцсетях осуждают силовиков за то, что они не заметили пост стрелка в его Telegram-канале, на котором до сегодняшнего нападения на гимназию №175 не было ни одного подписчика, кроме самого подозреваемого.

Незадолго до атаки на школу нападавший завел собственный канал «Бог» в популярном мессенджере. По данным интернет-издания Mash, он сделал это 4 мая, а первая публикация появилась лишь спустя два дня, 6 мая 2021 года. Сегодня в 08:57 он написал, что отправляется убивать, после чего, взяв оружие, выдвинулся в направлении учебного заведения.

Стоит отметить, что до появления первых сообщений в СМИ о стрельбе в казанской школе на этом канале числился всего один подписчик — его создатель, — личность которого была установлена уже после задержания.

Оппозиционеры пытаются дискредитировать работу МВД на фоне трагедии в Казани
 / Prt Scr

Несмотря на эти факты, отдельные сторонники осужденного оппозиционера продолжают возлагать ответственность за нападение на компетентные органы, обвиняя правоохранителей в том, что они своевременно не зафиксировали потенциального убийцу. В своих обвинениях они апеллируют тем, что убийца якобы не скрывал своих намерений и даже создал заранее канал в Telegram.

Так, по мнению менеджера команды Навального Анастасии Кадетовой, татарстанские силовики виновны в случившемся едва ли не наравне с напавшим на школу. На своей странице в Twitter соратница основателя «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) написала, что стрелок заранее «писал о своих планах».

Оппозиционеры пытаются дискредитировать работу МВД на фоне трагедии в Казани
 / Prt Scr

Видимо, девушка считает, что вычислить нападавшего можно было всего за несколько минут, но с учетом того, что на его канале не было ни одного подписчика, кроме него самого, сделать это было практически невозможно. Огромное количество сообществ в данном мессенджере тоже усложняет процесс их мониторинга соответствующими структурами. Не менее важным фактором является крайне короткий временной интервал между последней публикацией подозреваемого о своих намерениях и непосредственно атакой на гимназию.

Еще один активный сторонник Навального — некий Игорь Беляков — также решил взвалить вину на силовиков. На странице в соцсети он выразил возмущение в связи с тем, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму не перехватили стрелка на пути к казанской школе.

Оппозиционеры пытаются дискредитировать работу МВД на фоне трагедии в Казани
 / Prt Scr

Не осталась в стороне и председатель РОО «Открытая Россия» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Анастасия Буракова. По ее мнению, постам психа-одиночки в Telegram, устроившего стрельбу в казанском лицее, сотрудники правоохранительных органов якобы не уделили достаточно внимания, так как он не являлся политическим активистом. Ее претензии не обоснованны, так как невозможно было промониторить последние посты подозреваемого в атаке на гимназию, опубликованные им буквально за считаные минуты до инцидента.

Оппозиционеры пытаются дискредитировать работу МВД на фоне трагедии в Казани
 / Prt Scr

Важно отметить, что, в отличие от своих менее известных последователей, коллеги отбывающего наказание в исправительной колонии оппозиционера ограничилось выражением соболезнований близким и родственникам жертв инцидента в Казани, указав, что это действительно страшная трагедия. На удивление они не стали делать громких заявлений и обвинять власти в случившемся. Глава сети штабов Алексея Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонид Волков и вовсе признал, что борьба с «колумбайнерами» (люди, интересующиеся тематикой массовых убийств в школах, в частности историей Эрика Харриса и Дилана Клиборда, открывших стрельбу в американской школе Колумбайн в 1999 году. — Прим. ФАН) достаточно непростое занятие.

«Стрелка одиночку очень трудно остановить», — написал сбежавший в Европу член команды Навального в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, сегодня утром, 11 мая 2021 года, вооруженный бывший выпускник казанской гимназии №175 в одиночку проник в данное учебное заведение и устроил там стрельбу. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате нападения погибли девять человек, еще 18 учащихся в настоящий момент находятся в больнице с «огнестрельными ранениями и с переломами, ушибами».

«Мы потеряли семерых детей это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя и потеряли еще одну женщину-работника», — сказал глава республики.

Ранее источник Федерального агентства новостей в казанской школе сообщил, что 19-летний подозреваемый, устроивший стрельбу и называющий себя «богом», был на хорошем счету у преподавателей, однако его отчислили за неуспеваемость.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный казань волков
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