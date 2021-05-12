Ураза-байрам 2021: когда отмечают, традиции, совершают ли жертвоприношение

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — второй по значимости мусульманский праздник после праздника Курбан-байрам (праздника жертвоприношения). Ураза-байрам отмечается по окончании священного для всех мусульман месяца Рамадан, когда верующим предписаны строгие ограничения.

В 2021 году для большинства российских мусульман Ураза-байрам начнется вечером в среду, 12 мая, и продлится до вечера четверга, 13 мая.

Праздник широко отмечается во всех мусульманских странах и регионах, в России этот день объявлен выходным в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Крыму, в Татарстане и в Чечне.

История и традиции

Ураза-байрам — это праздник, который, согласно исламу, учрежден самим пророком Мухаммедом в честь окончания строгого поста, который предписал мусульманам в Рамадан. Вечером последнего дня Рамадана верующие совершают омовение, а затем принимают участие в общей молитве и совместной трапезе. В пиршестве могут принять участие не только мусульмане, но и их друзья, придерживающиеся других верований. Считается, что эта традиция идет от пророка Мухаммеда.

Федеральное агентство новостей / Александр Маньков

На следующее утро (в 2021 году это четверг, 13 мая) последователи Мухаммеда собираются у главных городских мечетей для общей молитвы. После этого верующие отправляются домой для участия в новой праздничной трапезе, на этот раз с участием только мусульман. На столе обязательно присутствуют мясные блюда и сладости. Алкоголь, как известно, в исламе под запретом.

Ураза-байрам — это также традиционное время благотворительности. Праздничные взносы бывают двух видов: обязательные (закят), размер которых определен заранее, и добровольные — сдака. Деньги идут на помощь неимущим, а также на угощение тех, кому не по карману самим организовать праздничную трапезу.

Совершается ли жертвоприношение на Ураза-байрам

Принесение в жертву баранов на праздник Ураза-байрам не проводится. Это традиция главного мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечается через 70 дней после окончания Рамадана (в 2021 году это 20 июля).

Традиция приносить в жертву баранов или других чистых с точки зрения ислама животных — это дань памяти подвигу пророка Ибрахима (Авраама), который из любви к Всевышнему был готов пожертвовать жизнью своего единственного сына.