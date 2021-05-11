В пресс-службе главы Татарстана рассказали о состоянии раненых охранников школы

Казань, 11 мая. Двоих сотрудников охраны прооперировали после ранений, полученных при стрельбе в школе, сообщили в пресс-службе Татарстана.

Один сотрудник находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются профессиональные медики. Находившихся на входе в здание школы вахтер и технический сотрудник охраны были серьезно ранены. Им удалось нажать тревожную кнопку, что помогло спастись детям и учителям, которые успели закрыться в классах.

Первым казанского стрелка, который устроил бойню в гимназии, встретил 62-летний вахтер Мулланур Мустафин, сообщал ФАН. Врачи диагностировали у него ранения головы, костей таза и живота.