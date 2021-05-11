Генсек ООН назвал стрельбу в Казани актом неоправданной жестокости

Нью-Йорк, 11 мая. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш назвал актом неоправданной жестокости стрельбу в казанской гимназии.

По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, генсек ООН глубоко огорчен сообщениями о гибели учеников и учителей школы в Казани.

«Он глубоко осуждает этот акт неоправданной жестокости и выражает искренние соболезнования семьям погибших и всему российскому народу», — подчеркнул Дюжаррик на брифинге.

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов заявил, что социальные сети могли спровоцировать стрельбу в учебном заведении Казани. Политик считает, что вместо увеличения числа охранников в школах и бюджета на охрану необходимо обратить внимание на психическое состояние совершающих такие преступления людей.