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Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев рассказал о домогательствах продюсера

Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев рассказал о домогательствах продюсера
instagram.com  /  @solntcev

Москва, 11 мая. Волна откровенных признаний о домогательствах на работе дошла и до шоумена Гогена Солнцева. Артист рассказал о харассменте со стороны своего продюсера.

Популярность личности экс-участника «Дома-2» резко возросла после того, как он начал встречаться с бизнесвумен Екатериной Терешкович. Примерно в то время у него появился продюсер — влиятельная обеспеченная женщина, мать троих детей. Она пообещала артисту много концертов и солидные гонорары. Однако «золотой период» продлился недолго.

«После выступления в одном из столичных ночных клубов я зашел в гримерку и сел на диван перевести дух. А следом за мной — и мой продюсер. Она закрыла дверь на ключ и стала раздеваться. «Сейчас мы с тобой устроим жаришку не меньше, чем ты на сцене!» — заявила мне она», — поделился шоумен в интервью «Собеседнику».

Женщина довольно быстро разделась и ввела в ступор даже такого смелого человека, как Солнцев. После отказа звезды домогательства не закончились.

«Впереди у нас было с ней запланировано еще четыре выступления. Я не понимал, как работать дальше. Ведь она оказалась совершенно безумным человеком. Она не успокаивалась: слала мне свои голые фотографии, видеоролики», — признался артист.

Окончательно отделаться от приставаний Солнцеву удалось лишь после того, как он полностью разорвал общение с продюсером. По его словам, она иногда до сих пор присылает откровенные фото.

Недавно с обвинениями в адрес своего продюсера Константина Меладзе выступила певица Ани Лорак. По словам музыкального критика Сергея Соседова, практически каждая начинающая певица встречается с подобными предложениями.

дом-2 солнцев домогательства
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