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«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы
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«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы

Общество
«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Рухлов

Активисты фестиваля уличного искусства «Стенограффия» собрали деньги на лечение бродячего пса. Бедняге Чаку угрожала ампутация лапы. Своими методами сбора средств на благотворительность с корреспондентом ФАН поделилась руководитель волонтерского движения Анна Клец.

«Стенограффия» объединяет людей неординарных, способных превратить старые серые постройки в настоящие произведения искусства. С этой миссией больше десяти лет в Екатеринбург съезжаются художники из разных точек земного шара. Содружество энтузиастов держится не только на общих творческих интересах. Активисты обеспокоены судьбой бездомных животных.

«Мы очень любим и кошек, и собак. Можем идти по улице, увидеть потерявшегося пса и привести его в офис. Пока он у нас живет, мы ищем ему семью. То котята в электробудке застрянут, то еще кто-нибудь. Мы их либо пристраиваем, либо забираем себе. У нас даже есть кошка по кличке Стенограффия», — рассказала об увлечении волонтеров организатор Анна Клец.

«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы
Федеральное агентство новостей  / Евгений Рухлов

Ребята активно сотрудничают с местным фондом «Зоозащита». Чтобы помочь заплутавшим в городе «хвостикам», они придумывают разные способы сбора средств. На этот раз их внимание привлек проект художницы Натальи Пастуховой. Девушка из зеркального материала создает силуэты собак, которых встречает на улице. Активисты обратились к ней, затем к руководителю магазина, где в дальнейшем планировали реализовать продукцию.

«Также мы смастерили маленькие значки и предметы для украшения интерьера и решили продавать этих зеркальных животных, чтобы помочь живым — настоящим. Средства уходят на помощь «Зоозащите». На этот раз, накопив определенную сумму, мы спросили в фонде, есть ли у них кошки или собаки, которым нужна экстренная помощь. Так мы узнали о Чаке».

«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы
Федеральное агентство новостей  / Евгений Рухлов

Чумазый, но дружелюбный пес долгое время скитался по улицам Екатеринбурга. Судя по заключению ветеринара, у него когда-то была сломана лапа. Она со временем срослась, но неправильно. Каждый шаг постепенно разрушает сустав, бедняга Чак может лишиться конечности. От ампутации собаку спасет только операция.

«Ему нужен был дорогой имплант, который мы и заказали. Пластину нам очень долго везли, и в результате она дошла до нас не вся, продавец просто забыл положить какую-то деталь. Операцию изначально назначили на 5 мая, но все процедуры пришлось перенести на 14 число. Нашего нового любимца будут лечить лучшие врачи Екатеринбурга. Чтобы нога правильно срослась, псу нужна передержка в квартире, где сухо, чисто и тепло. После он сможет жить и в будке, и в вольере. Ему всего полтора года», — поделилась Анна.

Уличная жизнь не превратила пса в кусачего хищника. Чак всегда рад встрече с людьми, добр к ним и очень общителен. Волонтеры ищут ему настоящую семью. Жизнь в любви и заботе — вот предел собачьих мечтаний.

«Стенограффия» из Екатеринбурга спасла бродячего пса от ампутации лапы
Федеральное агентство новостей  / Евгений Рухлов

В планах волонтеров вместе с художниками запустить линейку одежды и аксессуаров. Эти деньги ребята тоже будут отправлять на помощь бездомным животным.

«Будь моя воля, я бы всех бездомных кошек и собак забрала домой. Я планирую открыть большой приют для животных, чтобы там нашлось место для каждого бродяги. Пока рассматриваю опыт других регионов и стран, учусь выстраивать коммуникацию, чтобы люди вовлекались в благотворительность как в маленькое приключение, которое несет добро», — заключила собеседница.

Ранее ФАН писал о зоозащитнице из Мордовии. Анна Фадеева посвятила жизнь помощи бездомным животным.

россия екатеринбург благотворительность хорошие новости россии просто герой
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