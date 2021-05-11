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Экономические санкции США и ЕС против Белоруссии ударили по Литве

Экономика
Экономические санкции США и ЕС против Белоруссии ударили по Литве
pixabay.com

Вильнюс, 11 мая. Экономические санкции, наложенные США и Европейским союзом на белорусские предприятия, в итоге больно ударил по экономике Литвы.

В результате американских ограничений, применяемых к белорусским нефтеперерабатывающим компаниям, таким как «Белнефтехим», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», пострадали также и литовские предприятия, связанные с ними экономическими соглашениями. Так, удар пришелся на компанию Transchema, официального поставщика продукции «Белнефтехима» не только в Литву, но и в остальной Евросоюз.

Кроме того, значительные убытки понес и Клайпедский торговый порт, через терминалы которого экспортировались продукты белорусских НПЗ. Падение доходов морских ворот по сравнению с первым кварталом прошлого года составило 3,6%. Порт недополучил более 500 000 евро, и, как ожидается, это только начало.

От Соединенных Штатов не отстает и Европа. Санкции ЕС, наложенные на управление делами президента Белоруссии, привели к закрытию принадлежащего ведомству санатория Belorus. После того, как шведский банк Swedbank, работающий в Литве, заморозил счета организации, без работы остались 400 сотрудников лечебницы. Из них 350 оказались гражданами прибалтийского государства.

В итоге ситуация сложилась так, что санкции били по Минску, но попали по Вильнюсу. Впрочем едва ли для Брюсселя и Вашингтона это имеет хоть какое-то значение.

Ранее Боррель заявлял, что ЕС рассчитывает принять новые санкции против Белоруссии.

санкции белоруссия литва
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